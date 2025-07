Switch 2 : à fond dans l'occasion mais pas trop

Une des grandes différences sur les consoles par rapport au PC est la présence de supports physiques et donc d'un marché de l'occasion. En théorie. En pratique, un utilisateur de Switch 2 s'est fait bannir après avoir tenté de télécharger des patchs pour des jeux Switch achetés d'occasion sur le Facebook Marketplace. Il a été dé-banni rapidement après avoir discuté avec le support technique et leur avoir montré des photos des cartouches puis envoyé le lien du Marketplace.Mais pourquoi a t-il été banni ? L'hypothèse la plus probable est que le vendeur a créé des ROM des cartouches pour les utiliser avec un MIG puis les a vendues. Chaque cartouche ayant un numéro de série unique, Nintendo a pu détecter que le même numéro de série était utilisé par deux personnes. Prenez le tout avec des pincettes mais c'est loin d'être impossible. Par contre, on se demande pourquoi Nintendo ne le faisait pas déjà avec la première Switch. On doute que ce soit la première fois qu'un utilisateur de MIG soit malhonnête mais Nintendo a aussi la détente facile ces derniers temps . Par contre, il y a des bonnes nouvelles du côté du dock. Si vous vous souvenez , Nintendo avait utilisé un protocole propriétaire pour bloquer les docks non-officiels. AverMedia a fait un peu de rétro-ingénierie et a cracké le code. Via une mise à jour du firmware , vous pouvez désormais utiliser les docks d'AverMedia avec une Switch 2. Ils supportent la 4K@60Hz mais sans HDR par contre. L' AVerMedia GC313 ELITE GO est un dock un peu dingue qui permet aussi de faire de la capture vidéo pour enregistrer ou diffuser vos parties.