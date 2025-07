State of Play - Ghost of Yotei du 10/07/25 : le petit résumé

Pendant que nous étions en train de boire un verre en terrasse en attendant la fin du monde hier soir, Sony a diffusé un State of Play de 19 minutes se concentrant sur Ghost of Yotei, le prochain gros jeu de la PS5, provenant du studio Sucker Punch.N’ayant toujours pas touché à Ghost of Tsushima , sorti en 2020 sur PS4, puis en 2021 sur PS5, et pour terminer sur PC en 2024, je ne vais pas pouvoir vous balancer les références faisant le lien entre les deux jeux. Et cela tombe bien, puisqu’à part se dérouler au Japon féodal, les deux titres n’ont aucun lien pouvant nuire à l’aventure.Ce State of Play, plutôt calme dans sa présentation (ce qui fait extrêmement de bien), est accompagné en voix off par Nate Fox et Jason Connell, directeurs créatifs Ghost of Yotei . Ils reviennent, durant les 20 minutes de vidéo, sur les systèmes de jeu, la technique, ou encore le scénario. D’ailleurs pour ce dernier, aucune surprise, puisque l’on savait déjà qu’il s’agit d’une histoire de vengeance, reprenant une légende populaire japonaise : l’onryo.On incarnera Atsu, une jeune femme, qui est vu par le peuple d’Ezo comme un onryo, à savoir une fantôme vengeur et colérique. Ce qui colle parfaitement avec elle, puisqu’elle partira en quête de vengeance des Six de Yotei, qui ont massacré sa famille il y a 16 ans. Maintenant adulte, forte et sans pitié, elle revient chez elle, à Ezo, l'ancien nom d'Hokkaido. Et là, première baffe dans la gueule, puisqu’il sera possible de passer de l’époque adulte à celle enfant, en pressant un simple bouton sur la DualSense. L’effet est cool et permet d’en savoir plus sur l’histoire d’Atsu.Côté gameplay, Ghost of Yotei proposera comme Ghost of Tsushima, un grand monde ouvert, mais qui ne nous orientera pas vers telle ou telle cible. En effet, il faudra mener l’enquête, interroger quelques personnes ici et là, et collecter des indices sous formes de cartes. Côté combat, on retrouve toutes les mécaniques d’infiltration, mais aussi de combat à l’aide de différentes armes, qu’il faudra d’ailleurs utiliser à bon escient en fonction de celles utilisées par l’ennemi.Le reste du State of Play fait la part belle aux menus et différentes options, comme le noir et blanc inspiré par les films d'Akira Kurosawa, un autre avec caméra rapproché lors des combats et ajoutant du sang comme dans le film 13 Assassins de Takashi Miike, ou encore le mode Shin'ichiro Watanabe, auteur de Samurai Champloo, remplaçant les musiques d’ambiances du jeu par un thème lo-fi pendant l'exploration et les combats. Et enfin, Ghost of Yotei aura l’honneur d’avoir sa PS5, puisque Sony mettra à disposition une PS5 Limited Edition en deux versions, prévue pour le 2 octobre 2025, soit le jour de la sortie du jeu.