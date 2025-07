The Elder Scrolls perd un ancien

Julian LeFay (à gauche sur la vignette) était un développeur danois qui est entré chez Bethesda en 1987 peu après la création du studio. Il était programmeur sur leurs jeux de hockey et leurs jeux Terminator mais c'est avec The Elder Scrolls qu'il s'est fait un nom. C'était un des papas de la série : il était lead programmer sur The Elder Scrolls: Arena puis project lead sur The Elder Scrolls II: Daggerfall avant de redevenir lead programmer sur le spin-off Battlespire. Il a quitté Bethesda en 1998 pour d'autres aventures.En 2019, il a co-fondé OnceLost Games avec Ted Peterson (à droite de la vignette) et Vijay Lakshman (les deux game designers d'Arena) afin de bosser sur The Wayward Realms qui reprend l'esprit de Daggerfall à la sauce Unreal Engine 5. Il est décédé hier d'un cancer à 59 ans. Il y a une longue interview de lui sur YouTube (3H) qu'on a collé ci-dessous. Le dieu Julianos des Elder Scrolls reprend son nom et son apparence. Vous pouvez le voir en statue dans la chappelle de Skingrad dans le remaster d' Oblivion . Qu'il repose en paix.