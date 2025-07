Nouveau jeu : DOGWALK

la plupart des animateurs n'avaient jamais touché à Blender mais ont mis moins d'une semaine à s'y mettre

Blender comportait de base la majorité des outils nécessaires à la création du film

Pour ceux qui manquaient, l'équipe les a développés via le système de plugin

Flow a été rendu avec Eevee

DOGWALK vient de sortir sur Steam et mérite votre attention pour plusieurs raisons. La première est qu'il est question d'un petit garçon qui joue dans la neige avec son chien, un toutou bien trop gros pour lui. On joue d'ailleurs le chien qui tire autant qu'il peut sur sa laisse. C'est tout mignon et ça tourne sur une patate ou un Steam Deck.La seconde est que le jeu est entièrement gratuit et a été développé principalement avec deux outils open source, Blender (modélisation/animation 3D) et Godot (moteur 3D). DOGWALK a été développé par Blender Studio , la division de Blender qui produit du contenu pour faire la promotion de l'outil open source. Ils expliquent comment ils ont fait sur le blog de Blender et il y a même un lien pour télécharger le projet Godot. Vous pouvez aussi donner 5 euros pour le choper via Steam 2025 est une excellente année pour Blender. Tout d'abord car Flow a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. Le film de Gints Zilbalodis a été entièrement créé et rendu sous Blender. Gints explique comment il a fait et on y apprend les choses suivantes :Le dernier point est assez dingue. Blender comporte deux moteurs de rendu : Cycles et Eevee. Cycles fait du précalculé à base de path tracing et Eevee est un moteur temps réel. Le résultat est que Gints a pu rendre le film sur son propre PC car chaque image ne prenait que 1 à 10s à rendre en 4K !Blender a aussi connu deux changements majeurs. On l'ignore souvent mais Blender comporte un éditeur vidéo assez puissant et depuis la 4.4 il a connu un paquet d'améliorations. Ce n'est pas aussi puissant qu'un DaVinci Resolve (pour comparer les solutions gratuites) mais ça dépasse un Kdenlive et ça devrait faire l'affaire dans la majorité des cas. Avec la version 4.5 qui sort sous peu, Blender va afin adopter Vulkan comme API graphique principale à la place d'OpenGL. En plus d'un boost massif en matière de performance, Vulkan va permettre à terme d'ajouter tout plein de choses à Eevee comme du ray-tracing.Godot de son côté a plus de mal. Le moteur fait pas mal de progrès : la version 4.4 inclut maintenant par défaut un moteur physique, pré-compile les shaders et a adopté AgX à la place de ACES pour la colorimétrie. Mais il y a finalement assez peu de jeux connus qui utilisent le moteur et quand ils l'utilisent, c'est surtout pour faire de la 2D. Il faut dire que le moteur ne supporte toujours pas les consoles ce qui limite vraiment son attrait. Quelques sociétés proposent des solutions pour des portages consoles ce qui a permet à quelques perles comme Until Then de sortir sur PS5 et Switch.