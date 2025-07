Trois DS. Zero Citroën.

le modèle KB comporte une mini-clavier histoire d'envoyer des petits messages à ses adversaires pour les inviter à devenir intime avec leur maman

le modèle DS comporte un deuxième écran tactile de 4,5" crachant du 1620x1080 qui permet d'afficher un clavier virtuel ou le panneau de contrôles de la console ou ce que vous voulez en fait. Il s'agit d'une console Windows donc vous pouvez utiliser le deuxième écran comme un bureau étendu. Par exemple vous pouvez lire Factor en attendant que le prochain round de Counter-Strike commence.

Ma console portable préférée est le Steam Deck mais la Nintendo DS conserve une place importante dans mon coeur grâce à ses jeux louffoques, sa rétrocomp' avec le GBA, son écran tactile et ses capacités réseau impressionantes. J'ai passé des centaines d'heures sur la bête à poncer Meteos, Castlevania, Advance Wars, Phoenix Wright, Mario Kart, Ouendan... Apparemment je ne suis pas le seul à être nostalgique car il y a trois projets de DS modernes.On commence avec la Flip 1S de Ayaneo qui fait actuellement l'objet d'une campagne Indiegogo . Il s'agit d'une console portable à clapet qui comprend un écran 7" affichant du 1920x1080. Il existe deux modèles :Au niveau specs, la Ayaneo Flip 1S comporte la totale : joysticks TMR, gâchettes à effet Hall, deux gyros, deux ports USB4, un port microSD, une prise micro/casque, une batterie de 45 Wh... le tout dans un format relativement compact. La version de base comporte un AMD Ryzen 7 8840U avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To et est vendue $799 en préco puis $999. Si vous voulez un truc qui fera tourner les AAA, tournez vous plutôt vers le modèle avec un AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32 Go de RAM et un SSD de 1 To. Mais il coûte $500 de plus... Le tout sortira en septembre.La ONEXSUGAR Sugar 1 est moins chère mais beaucoup plus originale. Il s'agit cette fois d'une console Android (version 14) embarquant une puce Snapdragon G3 Gen 3 et deux écrans OLED, tous les deux tactiles : un écran 6" affichant du 2160x1080 et un écran 4" affichant du 1240x1080. Mais le plus fous est que les manettes comme le deuxième écran sont montés sur charnières afin de passer du mode PSP au mode DS. Vous pouvez aussi avoir le petit écran en haut du grand. Les manettes sont symétriques et la croix directionnelle est aimantée afin de changer de côté.Le tout donne une console super versatile qui fera tourner à merveille les jeux DS et 3DS mais aussi des machines plus récentes comme la Switch. Par contre il y a pas mal de compromis. La console n'est pas très confortable à prendre en main, la batterie ne fait pas long feu, il n'y a pas de prise casque et la partie logicielle laisse à désirer, Android n'étant clairement pas prévue pour ce genre de choses. La bête coûte $599 en préco puis passera à $799 . Pour ce prix, vous aurez des sticks à effet Hall, 512 Go de mémoire flash, 16 Go de RAM, un port USB-C et un port microSD.Si tout ce qui vous intéresse est émuler la DS, la MagicX Zero est probablement le bon choix. Il s'agit d'une console portable à base d'Android avec un écran tactile 4" en mode portrait affichant du 480x800. Du coup ça le rend parfait pour les jeux d'arcade en mode tate et pour cette bonne vieille DS. De toute façon son SoC super cheapos et ses 2 Go de RAM ne feront pas tourner grand chose de mieux mais la bécane étant vendue $75 avec une carte TF de 64 Go, on ne va pas se plaindre. Elle ressemble plus à une 2DS qu'à une DS et le tout semble bien pensé. Parfois, une machine à but unique est plus efficace qu'une bécane polyvalente. A noter que pour le prix, vous pouvez aussi taper une 3DS d'occasion.En fait c'est presque dommage que la MagicX Zero ne soit pas juste une coque-manette pour son smartphone. Des bricoleurs ont fait leur propre solution à base de manettes bluetooth et d'aimant. Forcément il y a aussi des fous furieux qui ont ajouté un deuxième écran à leur Steam Deck histoire de simuler une DS ou une WiiU. A noter que le meilleur smartphone pour l'émulation DS est le Galaxy Note/Galaxy S2x Ultra grâce à un élément essentiel : le stylet intégré. Ca marche parfaitement avec melonDS et ça améliore grandement l'expérience surtout pour un jeu demandant de la précision comme Meteos. Testé et approuvé avec un S23 Ultra.