Satya pas vraiment debout

Si vous voulez lire le plus gros tissu d'absurdités jamais écrit par un PDG, on vous conseille la lettre ouverte de Satya Nadella aux employés de Microsoft . C'est un savant mélange de lieux communs, d'acronymes barbares et de métaphores vaseuses, le tout probablement relu par des avocats et par Copilot. Le but était de rassurer les gens après QUATRE séries de licenciements et le message est le suivant. "On a viré plein de monde mais on en embauche plein aussi et tout cela servira à dominer le marché de l'IA".Ca va faire une belle jambe aux gens virés à cause de l'IA et à ceux qui vivent désormais dans la peur de perdre leur boulot à tout moment . Il suffit de lire comment les licenciements se sont passés chez ZeniMax pour comprendre à quel point ça a été fait sans état d'âme. Pire que cela : les gens virés n'avaient rien fait de mal, bossaient durs et livraient des choses qui semblaient plaire aux chefs . Du coup quel est l'intérêt de se tuer à la tâche si le résultat est le même que de faire le strict minimum ?Un des jeux PS5 les plus vendus de l'année est Forza Horizon 5 avec 3 millions d'exemplaires . En enlevant les 30% de Sony, ça fait 126 millions de dollars de chiffre d'affaire pour un portage qui n'a pas dû coûter cher. Si on prend un salaire moyen annuel de 126 000 dollars (en cumulant artistes, QA, développeurs...), c'est suffisant pour payer 1 000 personnes pendant un an soit à peu près le nombre de personnes virées par Microsoft dans la branche Xbox cette année.On ne comprend pas le raisonnement de Microsoft. Ils espèrent que les employés qui restent vont continuer de bosser la bouche en coeur ? Et c'est sans compter sur un fait important : les développeurs de jeux sont aussi des joueurs qui souvent jouent même à leurs propres jeux. Dans un sens, Microsoft a licencié ses propres clients sans compter leur famille, leurs potes... Et tout cela pour quoi ? Pour ressortir Clippy ? Pour embaucher des ingénieurs IA sur-payés ? Pour filer encore une augmentation à Satya Dans un monde parfait, tous les développeurs seraient syndiqués et bosseraient pour des coopératives contrôlées par les employés. Ce monde n'existant pas, on vous conseille au minimum de soutenir les studios qui prennent soin de leurs employés. Et de désinstaller désactiver/systématiquement Copilot partout où vous le voyez. Si vous aimez vraiment les jeux indie qui sont dans le Game Pass, le mieux que vous pouvez faire est de vous désabonnez pour acheter directement les jeux en question. Les développeurs gagneront plus de sous et ça enverra peut-être un message à Satya et Phil.