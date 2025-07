Le film Zelda tient son duo

Encore une fois, Nintendo fait sa communication en passant par son application Nintendo Today , mais a encore un peu de mal à se passer de Twitter, aka le réseau des Enfers. Si début juin, Nintendo annonçait un petit retard pour le film live-action, The Legend of Zelda , passant du 26 mars 2027 au 7 mai 2027, cette fois-ci, c’est tonton Shigeru Miyamoto qui annonce le duo d’acteur. ice pour incarner les deux principaux protagonistes.Finalement, Hunter Schafer qui était dans toutes les rumeurs, ne sera pas de la partie. Comme quoi, les rumeurs… Bref, la princesse Zelda sera jouée par Bo Bragason , actrice anglaise de 21 ans, qui a vraiment commencé sa carrière avec deux séries sur BBC One, à savoir Three Girls (2017) et The Jetty (2024), mais aussi Renegade Nell (2024) sur Disney+. Honnêtement, je ne la connais pas du tout, et The Legend of Zelda sera son premier film au cinéma.Quant à Link, il sera campé par Benjamin Evan Ainsworth , né le 5 Septembre 2008 en Angleterre aussi. Oui, il n’a que 16 ans, donc pas une carrière à tout casser. Néanmoins, malgré son jeune âge, il a tourné dans la série The Haunting of Bly Manor (2020) sur Netflix, ou encore chez Disney+ pour Flora & Ulysses (2021) et prêtant sa voix pour Pinocchio dans le film live-action de 2022.