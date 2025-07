Alien: Rogue Incursion Evolved Edition sans VR

Sorti en décembre 2024 sur Steam, PlayStation 5 via le PlayStation VR2, et en février 2025 sur le Meta Quest 3, Alien: Rogue Incursion VR avait reçu un accueil plutôt positif, bien que le jeu se soit révélé malheureusement rapidement très répétitif. Alex White, auteur de plusieurs romans Alien, avait participé à l’écriture du titre, où l’on incarnait Zula Hendricks, un personnage que l’on retrouve dans plusieurs comics et romans du xénomorphe.Il faut reconnaître que l’ambiance (désormais) rétrofuturiste de la saga était retranscrite à merveille avec l’Unreal Engine, et il fallait ainsi permettre aux non possesseurs de support casque VR de pouvoir eux aussi défourailler de l’Alien. Peut-être un peu trop me direz-vous après avoir vu la bande-annonce ci-dessous, Zula n’y va pas avec le dos de la cuillère, amoureux d’ Alien: Isolation vous devriez passer votre chemin. Pour les autres, Alien: Rogue Incursion Evolved Edition vous fera sûrement de l’œil.Pensé dès le départ comme une aventure en deux parties, la seconde est en développement depuis décembre 2024. Ce qui ne va pas empêcher Survios de gratter un petit billet sur la version non VR, vendue 25 euros contre 39 pour sa grande sœur . Le jeu est très court, mais en cette période d’inflation, ce sera probablement un argument de plus à sa sortie le 30 septembre 2025, sur PC et PS5.