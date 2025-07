[Hors Sujet] Raffiner les données avec classe

Dans la série Severance, les ordinateurs utilisés par les innies semblent sortir tout droit des années 80, le but non avoué étant de faire en sorte qu'ils ne ressemblent surtout pas à des Mac. Mais leur design a fasciné le public au point que certains ont tenté de recréer le look . Si vous n'avez pas le temps mais plein d'argent, vous pouvez acheter une copie du clavier incluant la trackball. C'est pas officiel, ça coûte les yeux de la tête ($599 pour les premiers acquéreurs puis $899). Le bousin pèse quand même 7 kg donc vous pourrez aussi l'utiliser pour défoncer la tronche de votre superviseur ou applatir vos chemises.Vous pouvez aussi acheter uniquement les capuchons afin de modifier un clavier existant mais ça vous coûtera quand même $197 pour une centaine de bouts de plastique. Enfin, et là c'est gratuit, vous pouvez écouter des versions lo-fi de la BO directement produites par Apple . C'est le lo-fi le moins relaxant du monde mais ça vous aidera peut-être à comprendre le génie de la BO