V croque la pomme

A l'occasion du patch 2.3 pour Cyberpunk 2077 , la version macOS du jeu sortira ce jeudi sur Steam, EGS et Mac App Store. Comme pour la version Switch 2, ce sera la Ultimate Edition donc avec Phantom Liberty. Il tournera sur tous les Mac Apple Silicon y compris M1 à condition d'avoir 16 Go de RAM. Le jeu utilisera le FSR et le MetalFX upscaling (la solution maison d'Apple) et supportera le ray-tracing sur les modèles avancés. Les possesseurs d'AirPods auront même le droit à du son 3D avec suivi de l'orientation de la tête. Apple a publié une vidéo de 22 minutes sans préciser les specs.Durant la WWDC 25, Apple a présenté Metal 4 , la nouvelle version de son API graphique. Elle améliore le ray-tracing et tout comme Nvidia , elle permet d'introduire de l'IA au sein même du pipeline de rendu pour faire par exemple de la compression de textures ou de l'optimisation de shaders. Les possiblités sont assez dingues . Le commun des mortels ne tapera jamais directement dans Metal 4 et attendra que son moteur favori implémente le tout. En clair, ça arrivera prochainement dans Unreal 5 tout en introduisant un lot de problèmes qui forcera à faire machine arrièr et dans Unity en 2032 tout en ajoutant un nouveau pipeline de rendu histoire de compliquer la vie de développeurs.