Le Mans est Ultimate, la NASCAR revient

Mais où est donc la NASCAR ?

La dernière fois que j’ai parlé de Le Mans Ultimate , c’était pour annoncer sa sortie en accès anticipé en février 2024 et faire des blagues sur François Bayrou. Depuis, celui-ci est devenu Chef de la France et Le Mans Ultimate se découvre enfin en 1.0 depuis le 22 juillet dernier. Le jeu s’est étoffé avec de nouvelles voitures, de nouveaux circuits, modes de jeux et surtout plein de patchs car le jeu était fort buggé.Je n’en ai pas beaucoup parlé et ce pour 2 raisons : le nouveau contenu est souvent payant, ce qui est quand même limite quand ton jeu est instable et tourne comme une twingo. La totalité du contenu additionnel est plus cher que le jeu de base. Mais le pompon c’est surtout que le jeu en ligne réellement compétitif est planqué derrière un abonnement RaceControl à 50 balles l’année et que les développeurs de Studio 397 se gardent bien de vous prévenir clairement sur la page Steam. Si le jeu possedait un vrai mode solo, ça serait moins gênant mais pour l’instant l’expérience vaut surtout pour le multi.Après, ça reste pour l’instant la simulation la plus moderne du marché, la VR est pas trop nulle et les sensations de conduite sont tops. Le jeu est actuellement à 30€ mais gardez en tête que vous n’aurez qu’une fraction du contenu. Il n'est pour l'instant disponible que sur PC, les versions consoles ont été confirmées mais pas avant un vague "2026".Et bien elle arrive car NASCAR 25 , le nouveau jeu officiel de la catégorie consistant à aller très vite sur des grands ronds avec des bolides déguisés en voiture de madame et monsieur tout le monde débarque le 14 octobre sur Xbox Series et PS5 . Chose étrange, si le jeu sort bien sur PC, il n’y a pour l’instant pas de date de sortie sur cette plateforme. Nous parlons tout de même d’une simulation développée par Iracing (plus précisément Monster Game , qui avait été racheté), maître de la discipline sur gros ordinateurs. C'est peut-être pour concurrencer le moins possible le service qui propose déjà toutes les ligues de NASCAR officiellement.Si nous regardons le verre à moitié vide, Monster Game a déjà été responsable des jeux officiels NASCAR entre 2016 et 2019, ils ne sont pas considérés comme d'immenses bangers comme disent les américains. De plus, le jeu tourne sous Unreal Engine , ce qui est toujours inquiétant pour un jeu de course réaliste. Si nous regardons le verre à moitié plein, Iracing est littéralement basé sur NASCAR Racing 2003 Season , considéré par beaucoup comme la meilleure simulation de tournage en rond et on espère que cette expertise a été transmise à Monster Game.Sur le jeu en lui-même, il n’y a pas masse d’infos (j’ai même eu du mal à trouver des captures d’écrans du jeu) mis à part la mise en avant du mode carrière. Pas de rendez-vous le 14 octobre pour ma part car la seule console que je possède encore, c’est une Switch pleine de poussière aka la machine à Picross