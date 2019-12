In the Valley of Gods reste enfoui dans le sable

Souvenez-vous, en décembre 2017 , le studio Campo Santo nous dévoilait leur nouveau projet, In the Valley of Gods . Ce n’était qu’une bande annonce à l’époque, mais le titre nous avait déjà tapé dans l’œil. Quelques mois plus tard, en avril 2018 , ce même studio annonçait leur rachat par Valve . Certains (comme moi) étaient très confiants sur la continuité du projet, tandis que d’autres ont tout simplement annoncé Half-Life 3 pour le troll. Sauf que pour une fois, les trolls ont eu raison.Dernièrement, Valve a cassé internet avec l’annonce de Half-Life : Alyx . Probablement l’un des projets les plus ambitieux depuis un paquet d’années pour Valve, en plus des casques VR. On a aussi appris qu’une partie de l’équipe de Campo Santo bosse actuellement sur ce jeu, ce qui du coup, a forcément un impact sur le développement de In the Valley of Gods. Interrogés par le site Polygon , les responsables du studio ont tout simplement annoncé la mauvaise nouvelle : In the Valley of Gods est en pause depuis déjà plusieurs mois. Certains membres de l’équipe ont été mis à disposition pour Half-Life : Alyx dès leur arrivée dans les locaux de Valve, tandis que d’autres sont partis sur Dota Underlords, Steam, et d’autres projets. Sur une équipe de 12 personnes, c’est énorme et il a donc été décidé de mettre le projet en pause. La question de reprendre le projet reste tout de fois ouverte, et peut-être reverrons-nous In the Valley of Gods en mode VR. Ou pas.