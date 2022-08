Trêve de taillage de costard en règle et revenons à l'essentiel, Mount & Blade II: Bannerlord est rappelons-le, un jeu de rôle et de simulation de combat médiéval se déroulant 200 ans avant les événements de Mount & Blade: Warband . Dans cette série, il est autant question de stratégie que de choix dans la manière dont vous souhaitez que votre personnage évolue. Il vous faudra ainsi à votre guise, bombarder des places fortes avec des engins de siège, établir un empire criminel secret, charger au cœur de la mêlée lors de batailles etc. Le jeu vous donne des possibilités, mais c'est vous qui déciderez de la manière dont vous voulez les mettre en avant dans celui-ci, et ça c'est assez rare dans le monde vidéoludique pour le souligner.