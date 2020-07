Le troisième trimestre 2020 a commencé depuis 29 jours ce qui signifie qu' on est censé recevoir une beta de Squadron 42 prochainement. Il y a de fortes chances qu'elle soit encore retardée et -Covid-19 oblige- pour des raison en partie légitimes cette fois. Le problème est que cela fait des mois que RSI/CIG n'a pas communiqué de manière décente à propos du développement du jeu et les fans commencent à en avoir ras-le-bol. La dernière bande-annonce date de décembre...Mais suprise ! CIG a fini par sortir de son bunker et a pondu un message sur le forum en expliquant qu'ils vont s'attaquer à ce qui est selon eux le coeur du problème : la feuille de route. Celle de Squadron 42 n'a pas été mise à jour depuis des mois et est de toute façon totalement bidon. Mais comme tout prend beaucoup de temps chez CIG, ils ont d'abord pondu une simili feuille de route pour expliquer comment ils vont créer la nouvelle feuille de route. Pour paraphraser ce bon Docteur Manhattan, le tout doit être aussi utile pour les fans que la photo d’une bulle d’oxygène pour un homme qui se noie.