Star Citizen : La cage aux feuilles (de route)

évaluer de manière concrête le boulot nécessaire afin de ne pas promettre la lune

donner un petit coup de collier au besoin pour sortir à temps

Chez n'importe quel éditeur de logiciels normal, quand on publie une feuille de route, on essaye de la tenir histoire que les clients soient contents. Et pour la tenir, il n'y a vraiment que deux solutions :Mais CIG/RSI n'est pas n'importe quel éditeur de logiciels. Ils développent Star Citizen, un MMO à 400 millions de dollars. Ils avaient pour but de sortir une mise à jour de leur alpha chaque trimestre mais à chaque fois ils ont manqué les objectifs promis dans la feuille de route. Alors ils ont une solution radicale : ne plus publier de feuille de route sur plusieurs trimestres à l'avance. Ils ne montreront que ce qu'ils comptent sortir le trimestre suivant.Vous comprenez, nous explique CIG, les joueurs avaient la bétise de penser que ce qui était sur la feuille de route était des promesses de ce qui devait sortir et étaient déçus quand ça n'arrivait pas. Ca distrayait même les pauvres développeurs et le reste de la communauté. Alors qu'en vrai ce n'était pas des promesses mais des projections. Tout est clair maintenant. Il ne reste plus qu'à répondre à une question : comment un studio peut prétendre de planifier sur 5 ans quand il a du mal à planifier sur 6 mois ?