Mount & Blade II : A fond dans la sortie mais pas trop

Dans la série "les arlésiennes du jeu vidéo", Mount & Blade II figure en bonne place. Annoncé en Septembre 2012, le développement a connu des hauts et des bas entre refontes graphiques, départs de dev et présentations aux différents salons. On l'a vu à l'E3 2016 et à l'E3 2017 mais il a fallu attendre la Gamescom 2019 pour avoir un semblant de date de sortie, son développeur se refusant d'en donner une avant d'être sur de son coup.La date de sortie approche à grand pas vu que le jeu débarquera sur Steam le 31 Mars mais ce sera sous la forme d'une Early Access. Au fond c'est logique : TaleWorlds n'a pas sorti de jeu depuis six ans donc ils doivent avoir besoin d'argent frais pour continuer le développement. L'avantage d'un jeu de 2012 est qu'il ne faudra pas une grosse config pour y jouer, un i5-9600K épaulé par une GTX 1060 étant indiqué comme "recommandé". On rappelle Mount & Blade II est un mélange de stratégie et de JDR dans lequel on prend part à des batailles contre des centaines de types. La campagne solo est entièrement dynamique et le jeu ne comportera pas de multi au lancement.