La soirée Geoff Summer Extravaganza mit Kartoffeln datée

La soirée "Opening Night Live" de la Gamescom 2022, c'était long et assez chiant , mais ce n'est pas ça qui va décourager notre ami Geoff Keighley, seul maitre à bord des événements JV majeurs, d'en organiser une nouvelle édition cette année. L'édition 2023 se tiendra donc le 22 août, en direct du Koelnmesse, et on va donc maintenant attendre avec impatience de découvrir quelle grosse annonce world premiere prévue pour cet événement va fuiter quelques heures avant le début des festivités.