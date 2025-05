SteamOS ouvre les Valves

La Lenovo Legion Go S avec SteamOS pré-installé sort dans moins de deux semaines et sera le premier appareil non-Steam Deck à faire tourner SteamOS de manière officielle. Ce ne sera pas le dernier car à terme, Valve devrait sortir une version de SteamOS qu'on pourra installer sur n'importe quel PC ou presque. On espère que ça arrivera avant le 14 octobre, date à laquelle Microsoft arrêtera de supporter Windows 10.Histoire d'accompagner le tout, Valve a créé une nouvelle signalétique indiquant si tel ou tel jeu tourne ou pas sur SteamOS et les petites particularités comme "le jeu nécessite une connexion Internet au premier lancement". C'est une signalétique très binaire : ça dit juste si le jeu tourne sans préciser comment. Ca ne remplace pas non plus la signalétique dédiée au Steam Deck. Valve estime que plus de 18 000 jeux sont déjà compatibles SteamOS. A noter que comme pour le Steam Deck, un jeu peut être compatible même s'il n'a pas la mention : c'est juste qu'il n'a pas été testé.