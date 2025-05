La Switch 2 Ampere son latin

On connait enfin les specs définitives de la Switch 2 via Digital Foundry qui confirme les fuites tout en ajoutant plein de détails comme les fréquences et les bandes passantes mémoire. Pour les fréquences, vous noterez qu'il y a trois valeurs : portable, salon et maximum. Comme le CPU et le GPU partagent le même die, il est possible de diminuer à mort la fréquence de l'un pour augmenter la fréquence de l'autre sans dépasser les limites thermiques. C'était déjà possible cas sur Switch 1. Les développeurs s'en servaient pour minimiser les temps de chargement en réduisant la fréquence GPU et en boostant la fréquence GPU.Le matos ne sera pas entièrement utilisable par les jeux. L'OS utilise deux des huit coeurs et 3 Go de RAM sur les 12 en tout. Les jeux Switch 2 seront stockés de manière compressée en utilisant l'algorithme LZ4. Pour éviter de prendre du temps CPU, la Switch 2 embarque une puce de décompression dédiée. La Switch 2 supporte le rafraichissement variable (VRR) sur son écran intégré mais pas sur la sortie HDMI. La Switch 2 supporte aussi pleinement le DLSS (et son dérivé le DLAA) mais vous le saviez déjà. Par contre elle ne supporte pas nativement les instructions 32 bits. Du coup Nintendo a du recompiler Mario Kart 8 Deluxe en 64 bits (on rappelle que c'est un jeu Wii U à la base !) ce qui a donné un joli coup de boost au titre quand il tourne sur un émulateur Switch sur Android.8x ARM Cortex A78C998MHz (docked), 1101MHz (mobile), Max 1.7GHz2 cores (6 available to developers)Ampere15361007MHz (docked), 561MHz (mobile), Max 1.4GHz3.072 TFLOPs (docked), 1.71 TFLOP (mobile)20 gigarays/s (docked), 10 gigarays/s (mobile)128-bit/LPDDR5102GB/s (docked), 68GB/s (mobile)3GB (9GB available for games)1920x1080@120 HZ with support for HDR10 and VRR. 10 point multi-touch