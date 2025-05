Petit rappel que l’ initiative citoyenne européenne contre la destruction des jeux vidéo n’a toujours pas atteint son seuil de signature. On vous en avait déjà parlé et son but est simple : empêcher la désactivation des jeux payants et obliger les éditeurs à les laisser dans un état fonctionnel ou à fournir aux joueurs les outils nécessaires à leur fonctionnement. Pour la signer, c’est par ici