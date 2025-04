[MAJ] Nvidia annonce les 5060

5060 Ti : 4608 coeurs CUDA, 2,57 GHz en crête, 8/16 Go de GDDR7, 448 Go/s de bande passante mémoire, 180W

Si la domination de Nvidia au niveau du nombre d'images par seconde se fait avec les cartes haut de gamme, c'est avec le milieu de gamme que le constructeur domine le marché. C'est bien simple, dans le top Steam , il faut attendre la huitième place pour trouver autre chose qu'une xx50 ou xx60. Au fond, c'est logique, le 1080p reste la définition de choix pour plus de la moitié des joueurs et une xx60 fait largement l'affaire.Nvidia vient d'annoncer la 5060 Ti et la 5060. Comme pour la 4060 Ti, la 5060 Ti est disponible en deux variantes, avec 8 ou 16 Go de GDDR7. Voici les specs :Les 5060 Ti sortent aujourd'hui à 379 $ / 429 $ (contre 399 $ / 499 $ pour les 4060 Ti). La 5060 sortira en mai à 299 $ comme la 4060. On mettra la news à jour quand on aura les premiers tests et les prix en euros mais attendez-vous à douiller.On a ajouté les premiers benchmarks.Les premiers tests sont tombés comme celui de Tom's Hardware . Ils n'ont pu tester que la 5060 Ti 16 Go mais les résultats sont assez encourageants avec un gain de 15% en moyenne comparé à la 4060 Ti 16 Go. En raster pure (sans ray-tracing), la 5060 Ti 16 Go tape le 60 FPS en 1080p sur tous les jeux testés sauf Final Fantasy XVI et Black Myth: Wukong mais c'est plus un problème d'optimisation qu'autre chose. Libre à vous après d'activer le frame generation (simple ou multi) de DLSS 4 pour aller bien au-delà des 60 FPS. En 1440p, la carte se défend toujours bien et tourne entre 45 et 60 FPS selon les jeux. En 4K, elle tape le 30 FPS dans les jeux moins gourmands/moins optimisés mais ce n'est clairement pas le but premier de la carte.Avec ray-tracing, la 5060 Ti 16 Go se défend toujours bien et propose des résultats assez similaires même en forçant à mort sur le niveau de détails. Il n'y a guère que Cyberpunk 2077 qui ne tient pas le 60 FPS en 1080p si on met le ray-tracing en ultra.