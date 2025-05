Les rumeurs Valve du moment

Tyler McVicker alias Valve News Network est célèbre pour donner des nouvelles sur ce qui se passe au sein du studio de Gabe Newell. Il a lâché un gros paquet d'informations sur différents sujets lors d'un "Ask Me Anything" de 3h20 . Comme d'habitude le tout est à prendre avec des méga-pincettes, les choses étant souvent très fluides chez Valve. Half-Life 3 donc aurait pour nom de code HLX en interne et serait jouable du début à la fin. Le jeu utiliserait le ray-tracing et une dose de génération procédurale pour la position des ennemis, PNJs, objets et portes un peu comme le Director des Left 4 Dead. Le jeu pourrait être annoncé cet été pour une sortie cet hiver. Il ne s'agirait pas d'un jeu VR mais Valve ne compterait pas abandonner la VR, loin de là.Le project Deckard, le casque VR stand-alone de Valve, serait toujours en développement et serait capable de faire tourner Half-Life : Alyx. Le nouveau Steam Controller serait avant tout destiné au Deckard probablement pour jouer aux jeux non-VR dans son casque. Il semble de plus en plus sur q ue ce soit une puce à base d'ARM qui fasse tourner le bouzin. Le code la version ARM de Steam a commencé à faire son apparition . Après la sortie de Deckard, le prochain appareil serait le Steam Deck 2 puis la Steam Box.Sinon, Erik Wolpaw, le principal scénariste de Valve, voudrait vraiment faire Portal 3. Ca tombe bien, on voudrait vraiment y jouer.