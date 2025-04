Les sorties Steam du moment

Ce fut encore une semaine de fou sur Steam donc faisons un petit point sur les titres marquants à commencer par Blue Prince . C'est globalement un escape room géant avec un twist majeur : les différentes pièces du manoir qu'on parcourt sont ajoutées au fur et à mesure de sa progression. Chaque fois qu'on ouvre une porte, on décide le type de pièce qu'on va découvrir parmi trois choisies au hasard. Chaque pièce comporte des énigmes à résoudre. Mais vous devez tout recommencer chaque jour à moins d'atteindre la fameuse Room 46. C'est vendu 27 euros sur Steam Si vous cherchez à l'inverse quelque chose de beaucoup plus posé, Lushfoil Photography Sim est fait pour vous. Il y a bien un gameplay mais l'essentiel du jeu consiste à se balader dans des paysages sublimes et à prendre des photos. C'est parfait pour s'entraîner à la photo en temps de pluie ou quand on vie dans un endroit moche. Ca coûte moins de 12 euros sur Steam Dans un registre totalement différent, Tempest Rising est un hommage moderne à Command & Conquer. C'est un STR qui comporte trois factions et deux campagnes de onze missions. Il y a bien évidemment du multi et un mode escarmouches. Le jeu tourne avec une des dernières versions d'UE 5 et il est dépourvu de saccades selon Digital Foundry . Le jeu n'utilise pas les techniques modernes comme Lumen et tourne très bien sur des configs très modestes. Par contre il faut être fan des couleurs sombres/termes. C'est vendu 40 euros sur Steam Le premier GORN fait partie de mes souvenirs préférés de la VR. On joue le rôle d'un gladiateur dans une arêne qui défonce ses ennemis à grands coups de hache, lance, fléau d'armes et autres joyeusetés moyennageuses. C'est très physique et mes meubles s'en souviennent encore. Free Lives revient avec GORN 2 qui a l'air de pousser le délire encore plus loin avec des décors dynamiques remplis de pièges, des animaux et des nouvelles armes. Ca coûte 20 euros sur Steam Enfin, si vous cherchez un truc cool à faire entre potes, CTHULOOT c'est du tout bon et c'est français. Sous couvert d'un "Overcooked à la sauce Cthulhu" se cache un jeu bourré de bonnes idées et d'énigmes intelligentes demandant de la coopération et de la coordination. C'est vendu moins de 15 euros sur Steam et ça tourne sur n'importe quel PC y compris le Steam Deck branché à un écran externe.