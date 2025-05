Nouveau jeu : The Shadow Syndicate

Comment décrire The Shadow Syndicate ? Imaginez qu'on ait pris les animaux anthropomorphiques de BoJack Horseman pour les envoyer dans le Brooklyn des annés 30 dans un mélange d'enquête, infiltration et action avec des combats à la Max Payne, le tout en cel-shading sepia avec une BO jazzy. Ajoutez une touche d'occulte et de super-pouvoirs et ça donne quelque chose de très rigolo sur le papier.C'est le premier jeu d'un studio colombien appelé KillaSoft et ça sortira l'an prochain sur Steam , Xbox Series, PS5 et Switch 2.