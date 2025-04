Ghost of Yotei sabrera la fin d’année

L’édition Standard pour 79.99 € (jeu en physique ou numérique)

L’édition numérique Deluxe de pour 89.99 € (tout en numérique)

L'édition Collector de Ghost of Yōtei (avec du physique et du numérique dedans, comme le jeu) sans prix pour le moment, mais si on se base sur son contenu, qui est globablement le même que Death Stranding 2: On The Beach, on peut tabler sur environ 249,99 €

Comme déjà depuis quelques années, Sony sait bien qu’il n’est plus nécessaire d’attendre le mois de juin, comme si l’E3 existait encore, pour annoncer des grosses nouvelles. Pas de State of Play ou autre, c’est par une simple vidéo et un communiqué que l’on apprend que Ghost of Yotei sortira le 2 octobre 2025 sur PS5.Pour rappel, cet épisode est une sorte de suite à Ghost of Tsushima , puisque se déroulant quelque 300 ans plus tard, au début du XVIIe siècle. On y découvrira Atsu, qui a l’air d’avoir une classe à toutes épreuves, armée d’un odachi, d’un kusarigama et de katanas. Pour le reste, Sucker Punch semble avoir choisi de rester dans l’aventure classique mais efficace dans son déroulement, mais forcer de constater que le choix du mont Yotei (nord du Japon) est encore un choix audacieux.Enfin, Sony nous annonce pas moins de trois édition pour Ghost of Yōtei