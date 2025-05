LicencEAments

Le 28 avril, Heather Woodward était super contente : le personnage d'Apex Legends qu'elle avait passé un an à créer était enfin disponible dans le jeu de Respawn. Le LENDEMAIN , la Narrative Designer apprenait qu'elle prenait la porte. EA a licencié entre 300 et 400 personnes dont une centaine chez Respawn. Deux projets chez le studio auraient été annulés dont un nouveau jeu dans l'univers de Titanfall Aux dernières nouvelles, EA se porte très bien. Pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2025 , le groupe a réalisé un chiffre d'affaire de 1,9 milliard de dollars et 293 millions de dollars de bénéfice net. En remontant à plus loin, ces deux dernières années, EA a licencié plus de 2000 personnes tout en réalisant un bénéfice net de plus de deux milliards de dollars. Alors, où va l'argent ? C'est simple : EA a déjà claqué 1,5 milliard de dollars pour racheter ses propres actions et vient d'annoncer qu'il va dépenser un milliard de dollars de plus pour faire la même chose. Le but est de l'opération est d'augmenter le cours de l'action afin d'enrichir les actionnaires.