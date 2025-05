Gears Of War : le remaster du remaster

Sorti originellement en 2006, le premier Gears of War a eu le droit à un premier remaster en 2015 appelé Gears of War: Ultimate Edition. Il faut croire qu'il n'était pas si ultime car The Coalition (en partenariat avec Sumo Interactive et Disbelief) bosse sur un nouveau remaster appelé Gears of War: Reloaded. On nous promet des graphismes améliorés et du 4K60Hz pour le solo/co-op et du 4K@120Hz pour le multi. Ca sortira le 26 août sur PC, Xbox Series et PS5 à 40 euros. Ce sera gratuit pour ceux qui possèdent Gears of War : Ultimate Edition.