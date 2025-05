Expédition 33 : 2 millions de copies livrées

Après avoir franchi la barre des 500 000 copies vendues le lendemain de sa sortie et le million 2 jours après, Clair Obscur: Expédition 33 continue sa folle ascension puisque Sandfall vient d'annoncer avoir atteint les 2 millions aujourd'hui, donc 12 jours après son lancement.Il faut avouer que le jeu sorti de nulle part dépoussière enfin un genre que bon nombre de joueurs voyaient dépérir et leur a rappelé combien un JRPG narratif et avec de bonnes mécaniques de combat pouvait être accrocheur.