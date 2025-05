ACTU Doom: The Dark Ages se montre sur PS5 CBL il y a 38 min par email @CBL_Factor

Doom: The Dark Ages sort dans 10 jours soit pile pour mon anniversaire (wink wink nudge nudge) donc Bethesda/Microsoft/id Software intensifient la promo et ont présenté récemment le Royaume Cosmique. C'est une nouvelle dimension dans l'univers Doom qui a fait copain avec les Enfers pour mettre la pâtée aux terriens.



La vidéo qui suit montre aussi un nouveau flingue, à mi-chemin entre le railgun et le fléau d'armes. Comme le monde n'a plus de sens, le tout tourne sur PS5 avec graphismes améliorés pour la PS5 Pro. Guerre des consoles mise à part, ça a l'air assez jouissif. Doom: The Dark Ages sort le 15 mai sur Xbox Series, PS5 et PC.