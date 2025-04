Cronos: The New Dawn : tirez d'abord, brûlez après

La Bloober Team a présenté une nouvelle vidéo de Cronos: The New Dawn qui montre essentiellement du gameplay et surtout des combats. Comme dans Game Of Thrones, il est très important de brûler les cadavres des ennemis qu'on bute sous peine qu'ils fusionnent avec un autre ennemi pour le rendre encore plus fort. L'accroche de la vidéo est donc "DON'T LET THEM MERGE" ce qui aussi parfaitement approprié pour fêter les 20 ans de Git