Tagada, tagada, voilà les daltoniens

Le daltonisme est une mutation génétique relativement courante. On murmure même qu'un des graphistes de Factornews en est atteint. De plus en plus de jeux pensent aux personnes ne voyant pas certaines couleurs ce qui est loin d'être facile vu qu'il existe plusieurs formes de daltonisme. Pour aider, Ubisoft vient de sortir un outil appelé Chroma qui permet de simuler les trois sortes de daltonisme les plus courantes dans n'importe quel jeu. En regardant le code (l'outil est open source ), on voit qu'il s'agit principalement d'un pixel shader mais il y a en plus des options permettant de prendre des captures avec et sans filtres pour s'assurer que son jeu est lisible en tout circonstence. Il se télécharge gratuitement ici