Nouvelles des nouvelles

La presse JV se porte toujours aussi mal. Il y a quelques années on faisait la blague que la stratégie de Factor consistait à être les derniers en vie. On en est finalement pas très loin. JV Le Mag / JV - Culture Jeu Vidéo est un des rares magazines français restant mais après plus de 10 ans d'existence, l'avenir ne sent pas bon. Le mensuel a été mis en pause après le numéro de mars à cause de soucis financiers et sa survie ne tient qu'à vous, les lecteurs. Ils organisent donc une campagne Ulule pour vendre une bouquin de 300 pages sur les JV des années 80 qui sert aussi à tenter de faire repartir la machine.Du côté de la presse anglo-saxonne, Polygon a été vendu au Valnet Gaming Group, le géant derrière des publications comme OpenCritic ou DualShockers. Une bonne partie du personnel a été virée y compris son fondateur Chris Plante . Valnet a même refusé de rencontrer Chris Grant, co-fondateur du site. Polygon appartenait auparavant à Vox Media, les patrons de The Verge, qui ne valent pas mieux que Valnet. Il y a eu récemment un exode de leur chaîne YouTube Vox. Cleo Abram Phil Edwards et Johnny Harris sont partis en solo.Enfin, Fandom voulait se séparer de Giant Bomb qui va fêter ses 17 ans en juillet. On pensait que c'était la fin mais le site et son podcast ont été vendus à ses patrons Jeff Grubb and Jeff Bakalar. Le site sera désormais financé par ses lecteurs