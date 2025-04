Nouveau jeu: Ninja Gaiden: Ragebound

DotEmu est en grande forme : en plus de produire Marvel Cosmic Invasion (un hommage aux jeux Marvel de Konami), ils produisent un autre retour aux sources, cette fois celui de Ninja Gaiden. Ninja Gaiden: Ragebound est un nouvel opus 2D développé par The Game Kitchen à qui on doit The Last Door et Blasphemous 2 , un Metroidvania qui semble fort apprécié.Ninja Gaiden: Ragebound sera un jeu d'action/plate-forme pur jus dans lequel on incarne deux personnages : ce bon vieux Ryu Hayabusa et sa partenaire Kumori, chacun ayant son style de combat. Ca l'air très sanglant et fort rigolo. Ca sortira cet été sur PC, Playstation, Xbox et Switch. Entre ce jeu, le remaster de Ninja Gaiden 2 Black et Ninja Gaiden 4, les fans doivent être ravis.