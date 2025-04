ACTU F1 25 : Un jeu EA créé par EA grâce à EA Laurent il y a 1 h par email

Comme tous les ans, EA revient avec une nouvelle version de son jeu de F1. Cette fois-ci, l'éditeur nous propose 15 minutes commentées par de vrais commentateurs de F1, Matt Gallagher et Alex Jacques, afin de mettre en valeur les nouveautés de cet opus. Au menu : des circuits scannés au millimètre près grâce au lidar et parcourables à l'envers, plus de 1000 messages radio tirés du vrai sport et même de la motion capture pour les séquences de podium !

Est-ce que ça vaudra le coût de repasser à la caisse le 30 mai prochain ? C'est à vous de voir.