Tequila Works met tout à vendre

Dans le petit monde du jeu vidéo, il y a de belles histoires. Des studios qui débutent avec seulement une toute petite équipe dans un appartement, sortant un jeu fabuleux. Puis enchaînant sur une autre idée tout aussi bonne, parfois créant un genre ou donnant un coup de fouet à une formule peinant à se renouveler.Puis il y a des studios comme Tequila Works , qui débute avec quelques jeux plutôt bons, enchaînant avec des mauvais choix, et mettant la clé sous la porte, jusqu'à tout vendre aux enchères.Fondé en 2009 à Madrid, le petit studio Tequila Works a rapidement fait parler de lui avec son premier jeu, Deadlight . Ce n'était pas le jeu de l'année 2012, mais comme il été édité par Microsoft Studios, il a eu droit à un petit éclairage bien sympa.Ensuite, le studio a enchaîné avec RiME , en 2017. À la base, le deal avait été signé avec Sony, qui avait les droits de la propriété intellectelle. Mais pour sortir autre part que sur PS4, Tequila Works rachète les droits du jeu (un certain tarif), qui aura droit de prendre l'air un peu partout. Là aussi, il s'agit d'un bon jeu, mais pas non plus un GOTY.La même année, Tequila Works sort aussi The Sexy Brutale , codéveloppé avec Cavalier Game Studios. Là par contre, c'était plutôt cool et à partir de là, tout le monde a cru que les espagnols étaient partis dans le bon sens.Sauf que, on ne sait pas trop pourquoi, ils ont décidé de sortir, en 2017 aussi, The Invisible Hours , un jeu VR codéveloppé avec GameTrust Games. Vous ne le connaissez pas ? C'est normal, ça a fait un bide. Et comme un bide ne suffit pas, encore en 2017, ils tentent aussi l'expérience de sortir un jeu d'action aventure sur iPad et iPhone, codéveloppé avec Glowmade. On nous promet un jeu "par les créateurs de la série LittleBigPlanet et d'anciens développeurs de Fable", ce qui équivaut souvent à dire "le jeu est pas fou, mais on va tenter de trouver un moyen pour en parler". Ça s'appelait WonderWorlds et ça n'a pas fait long feu.Deux ans plus tard, Sony Pictures Virtual Reality débarque et annonce un codéveloppement avec Tequila Works pour un jeu VR, nommé Groundhog Day: Like Father Like Son , devant faire suite au film Un jour sans fin avec Bill Murray. Et bien à voir quelques captures du jeu, mieux vaut revoir le film.Après autant d'échecs, la direction de Tequila Works sent bien qu'il faut arrêter de faire des mauvais choix, sous peine de mettre la clé sous la porte. Alors ils signent un contrat avec Google pour sortir un jeu au lancement de Stadia . Merveilleuse idée non ? Vous vous souvenez de Gylt ? Et bien c'était un des rares jeux exclusifs à la plateforme de Google et évidemment, ça s'est pris un mur. Il est maintenant disponible un peu partout, et il n'est pas si mal.En 2022, la bonne nouvelle : Tencent annonce avoir encore un peu trop d'argent, et investi dans Tequila Works pour faire grossir un peu le studio et lui donner les finances nécessaires pour arrêter de faire les cons. Mais deux ans plus tard, en octobre 2024, Tequila Works annonce devoir faire une réduction des effectifs et mettre un stop à plusieurs projets en cours. Une pause de courte durée puisque le 13 novembre 2024, Tequila Works cesse ses activités.Et on apprend aujourd'hui que les derniers survivants de la boite vendent tout ce qu'il reste aux enchères. Vous voulez racheter le nom du studio ? C'est possible. Vous souhaitez faire un RiME 2 ? Ok, la licence ne vous coûtera que 15 500 balles à l'heure actuelle. Même chose pour Gylt. On apprend par la même occasion qu'ils étaient sur le développement d'un jeu de combat. Tout est en vente sur ce site , et oui, c'est super triste pour ce petit studio qui avait sorti quelques bons jeux.