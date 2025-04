Oblivion Remastered en fuite dans Cyrodiil

Il semblerait que Microsoft soit le nouveau Ubisoft en ce qui concerne le fait de garder secret de développements en cours. En rumeur depuis déjà bien longtemps, le remaster de The Elder Scrolls IV : Oblivion vient tout juste de revenir sur le devant de la scène, grâce à Virtuos , en charge d'une partie du développement, avec Bethesda Game Studios Dans les grandes lignes, même si Virtuos est une société avec 4200 employés répartis sur 25 studios dans le monde, il semblerait qu'aucune de ces personnes ne sache vraiment installer un Wordpress avec un peu de sécurité. Résultat, des petits malins toujours à l'affût ont pu récupérer quelques images (d'une piètre qualité malheureusement).Mais ce n'est pas tout ! On sait aussi que son nom sera The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , et qu'il est prévu pour une sortie sur PS5, Xbox Series, PC, et directement dans le Game Pass, malheureusement sans date fixe. Il semblerait aussi qu'une édition Standard soit prévue contenant des bonus, dont une armure pour un cheval (la blague est là), et qu'une version Deluxe soit aussi au rendez-vous, toujours avec des trucs et des bidules numériques, mais un prix qui sera plus élevé.Reste maintenant à voir si une refonte graphique d' Oblivion, jeu datant de 2006, sera suffisante pour repartir à l’aventure en Cyrodiil.