T'as devant toi le spécialiste de la Switch Lorraine

Pendant que le clown orange à moustache gammée joue au yoyo avec les taxes douanières, Nintendo vend des valises de sa Switch 2. Les précommandes US se sont évaporés, comme la virginité un soir de surboum. Même topo au Japon : Nintendo annonce avoir été pris de court après que deux millons de personnes se sont inscrites au tirage au sort pour tenter d'acheter la bête. Même son de cloche en France où la patronne des rayons jeux vidéo de la FNAC annonce que les précommandes ont battu des records. Parlons maintenant d'un truc assez absurde : la manette Gamecube.Vous le savez : les jeux GameCube arrivent sur Switch 2 via l'abonnement Nintendo Online. Joie ! Bien que vous puissiez y jouer avec n'importe quelle manette Switch 1/2, les puristes vont vouloir y jouer avec un vrai pad GameCube. En théorie, il devrait être possible d'utiliser les manettes de l'époque via l'adaptateur USB que Nintendo avait sorti pour Smash Bros vu qu'il est supporté par la Switch 2 Pour ceux qui veulent du sans fil, vous pouvez toujours tenter de trouver des WaveBirds. Pour ceux qui veulent du sans fil ET des vibrations ( coquin(e)s ! ), Nintendo va sortir une manette officielle GameCube pour la Switch 2. Pour des raisons inconnues, elle ne sera pas compatible Switch 1. Et si vous espériez l'utiliser pour les jeux Switch 1/2 en dehors des jeux GameCube, ce ne sera pas toujours possible car la manette en question n'a pas tous les boutons. Nintendo a ajouté les boutons "Capture", "Home", "Chat" et "ZL" à la manette d'origine mais semble avoir omis le bouton "-". On imagine que le bouton Start fait office de bouton "+". Il ne semble pas y avoir non plus de prise micro/casque... Et la folie ne s'arrête pas là . Pour du multi local, la Switch 2 supporte 4 manettes Gamecube mais pour du multi en ligne elle n'en supporte plus qu'une. Alors pourquoi ? Est-ce pour nous forcer à acheter la manette Switch 2 Pro vendue 15 euros plus cher ? Y'a-t-il des raison techniques qui nous échappent ? La vérité est-elle ailleurs ? est-ce que l'eau des nouilles me mouille les coudes ?