Le remaster de The Elder Scrolls IV est officiel

Microsoft et Bethesda ont fini par annoncer le remaster de The Elder Scrolls IV et le sortir dans la foulée sur Steam , Xbox et PS5 (et évidemment dans le Game Pass). Vous pouvez donc y jouer là maintenant tout de suite à condition d'avoir 125 Go d'espace libre. Pour le reste, le jeu demande une config plutôt modeste, vu qu'il est question d'un Intel Core i7-6800K et d'une Nvidia GeForce 1070 Ti pour le minimum. Le jeu est même vérifié Steam Deck.The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a été développé par Virtuos Paris (cocorico !) et est à mi-chemin entre le remaster et le remake. Les développeurs ont conservé le moteur de l'original pour la logique et le gameplay et ont utilisé l'Unreal Engine 5 pour refaire les graphismes. Mais le gameplay et l'interface ont aussi été améliorés et les voix ont été ré-enregistrées avec différents accents. Comble du bonheur, le remaster inclut les extensions, à savoir Knights of the Nine et surtout Shivering Isles qui était fantastique. Le remaster est tellement fidèle que l'édition Deluxe vendue 10 euros de plus comprend des armures de cheval. L'original garde une place importante dans mon coeur (bien plus que Skyrim !). Je ne peux donc que vous conseiller de vous lancer dans l'aventure.