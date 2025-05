Microsoft augmente encore les prix de ses Xbox Series

Xbox Series S 512 Go - passe de 299,99 € à 349,99 €

Xbox Series S 1To - passe de 349,99 € à 399,99 €

Xbox Series X Digital - passe de 499,99 € à 549,99 €

Xbox Series X - passe de 549,99 € à 599,99 €

Xbox Series X 2To Galaxy Special Edition - passe de 649,99 € à 699,99 €

Manette sans fil Xbox (Core) - passe de 59,99 € à 64,99 €

Manette sans fil Xbox (Color) - passe de 59,99 € à 69,99 €

Manette sans fil Xbox - Édition spéciale - passe de 74,99 € à 79,99 €

Manette sans fil Xbox - Édition limitée - 89,99 €

Manette sans fil Xbox Elite série 2 (Core) - 149,99 €

Manette sans fil Xbox Elite série 2 (complète) - 199,99 €

ajuster

Core : 6,99 € / mois

PC : 11,99 € / mois

Standard : 12,99 € / mois

Ultimate : 17,99 € /mois

Nous vivons vraiment une génération de consoles assez spéciale. Normalement, plus le temps passe dans la vie d’une console, plus elle baisse de prix, laissant doucement sa place à une nouvelle génération. Mais depuis quelques années, c’est tout l’inverse qui se produit. Cette fois-ci, c’est au tour de Xbox d'officialiser une augmentation des tarifs de ses consoles Xbox Series (sorties le 10 novembre 2020) et tout un tas d'accessoires. Et cela concerne tout le monde, de la France aux Etat-Unis, en passant par le Japon, pays où la tendance des consoles Xbox ne changera pas vraiment quoi qu’il arrive.Évidemment, on peut toutes et tous le comprendre, surtout que Microsoft est dans une très mauvaise passe. Rendez-vous compte, la branche Microsoft Gaming a généré un chiffre d’affaires de seulement 5,7 milliards de dollars sur le 3ème trimestre fiscal, contre 5,4 milliards l’année dernière. Oui, c’est une hausse, mais elle est toute petite. Et celle-ci se retrouve au milieu des 70,1 milliards de dollars pour toutes les entités de Microsoft, sur ce même laps de temps. Les temps sont durs, et il est donc nécessaire d’augmenter les prix et de saigner encore un peu plus le reste de clients potentiels.Et ce n’est pas la première augmentation. Souvenez-vous en juin 2023 , Xbox avait déjà passée sa Xbox Series X de 499,99 € à 549,99 €.Voici donc la nouvelle grille tarifaire pour la France, à partir de mai 2025 :Je me souviens encore avoir acheté ma Xbox Series X en juin 2021 pour 499 €. C’était presque le bon temps !Au passage, ce n’est pas mieux aux États-Unis : la Xbox Series S passe de 299,99 $ à 379,99 $, la Xbox Series X passe de 449,99 $ à 549,99 $, et la fameuse Xbox Series X 2To Galaxy Special Edition passe de 599,99 $ à 729,99 $ parce que pourquoi pas appliquer une augmentation de 22%. Il n’y a pas à dire, les taxes douanières imposées par l'administration Trump sont vraiment une très chouette idée. Non ?Notons aussi que les jeux first party vont grimper de prix aussi, passant directement à 79,99 $ aux USA d’ici la fin d'année, ce qui va se traduire chez nous par un simple 79,99 €, voir même un petit 89,99 € pour les jeux en version standard et évidemment un “plus de 100 balles” quand un DLC et trois merdouilles sont dans le pack. D'ailleurs, c'est déjà le cas avec un Indiana Jones et le Cercle Ancien qui est à 79,99 € sur le store de Xbox, et à 109,99 € dans son édition Premium numérique.Alors oui, on se doute qu'il s'agit aussi d'une stratégie un peu bizarre pour forcer ses clients à passer sur le Xbox GamePass, mais dans ce cas, il va falloir continuer à fournir ces derniers en jeux vidéo, et il est évident qu'à un moment, Microsoft va encoreaugmenter le prix de son abonnement, puisque les développement sont de plus en plus élevés. Pour rappel, on en est là à l'heure où j'écris ces lignes, voici les tarifs des différentes formules du GamePass :Et si jamais il y a des fans de PlayStation dans la salle, je rappelle que Sony avait aussi augmenté les prix de sa PS5 en août 2022 , avec une PS5 Digital Edition qui était passée de 399,99 € à 449,99 €, et une PS5 Standard qui avait fait un bond de 449,99 € à 549,99 €. Mais cela n’était pas assez, donc le mois dernier , Sony a encore augmenté les prix, faisant passer PS5 Digital Edition à 499,99 €, la PS5 Standard à 549,99 € et la PS5 Pro à 799,99 €.