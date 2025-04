Sony change ses prix pour la PS5

PS5 Digital Edition : augmente de 449,99 € à 499,99 €

PS5 Standard : 549,99 €

PS5 Pro : 799,99 €

Lecteur de disque : baisse de 119,99 € à 79,99 €

Ah, enfin le lundi, le meilleur jour de la semaine ! Après un weekend bien chargé, retour à l’actualité avec, pour commencer, l’annonce d’une nouvelle hausse de la PS5 par Sony Interactive Entertainment . L’excuse est évidemment toute trouvée.Vous l’avez deviné, Sony précise que le contexte économique est difficile pour eux, marqué par une forte inflation des taux de change. Concrètement, le yen est très bas par rapport au dollar et à l’euro, donc Sony se permet une petite augmentation dans certains pays d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique, mais aussi en Australie et Nouvelle-Zélande.À partir d’aujourd’hui 14 avril 2025, voici les nouveaux tarifs en vigueur :Notons que la PS5 Digital Edition a donc rattrapé le prix de la PS5 Standard à son lancement en 2020, en augmentant de 100 € depuis son lancement. Une première dans le monde du jeu vidéo. De plus, chose totalement bizarre, la Digital Edition n’est donc qu’à 50 € de moins que la version Standard, possédant un lecteur de disque. Alors que ce même lecteur est vendu seul, à 80 balles. L'intérêt de s'offrir un Digitial Edition + lecteur est donc nul. Néanmoins, on sent que Sony a bien besoin d’équilibrer les prix, notamment avec une PS5 Pro ne possédant pas de lecteur de disque.