Les vendredis à la mod

La première est que CS:GO n'existe plus et a été remplacé par CS2. Il est toujours possible de jouer en sélectionnant "csgo_legacy" dans les beta de CS2 mais on voit mal Valve autoriser sur Steam un mod pour un jeu qui n'a plus de page Steam​ et qui n'est plus supporté.

La seconde est qu'il n'existe pas de SDK pour CS:GO. Le développeur de Classic Offensive semble vivre sur une autre planète en ne comprenant pas pourquoi Valve ne lui donne pas accès au code source. Il explique que son mod doit donc patcher les binaires de CS:GO ce qui est un gros non-non en matière sécurité pour un jeu multi. La solution aurait été de créer un jeu stand-alone avec le SDK du Source plutôt qu'un mod.

Vous savez qui n'est pas cool ? Take-Two. Leur politique anti-mod a encore frappé vu qu'ils ont fait tomber le mod Liberty City pour GTA IV . Vous savez qui est cool ? Valve. Non seulement la bande à Gaben n'a aucun problème avec les mods pour ses jeux mais en autorise même certains* à sortir directement sur Steam. Le dernier en date est un mode pour HL 2 appelé The Burton Equation . Il vous enverra affronter le Cartel dans les année 1920, 1940 et 1980, le tout avec des musiques, armes et costumes appropriés. Ca se boucle en 6-7 heures.Restons dans le Half-Life Extended Universe avec Black Mesa: Military . Comme son nom l'indique il s'agit d'un mod pour le remake semi-officiel d'Half-Life. Black Mesa: Military vous met dans la peau d'un marine qui tente de faire le ménage à Black Mesa, un peu comme Opposing Force. C'est encore un peu buggué mais vous devrez avoir de quoi faire.Neverwinter Nights est sorti en 2002. La Enhanced Edition de Beamdog est sortie en 2018 et on aurait pu penser que ça serait la fin du parcours pour le jeu de BioWare et Obsidian mais ce serait sans compter la passion des fans qui viennent de sortir un patch absolument massif que Beamdog a publié. Au programme : une centaine de correctifs et des nouvelles fonctionnalités comme un meilleur anti-aliasing, un meilleur code réseau, des meilleures performances, des nouveaux outils,...*En effet, Valve vient de bloquer la sortie Steam de Classic Offensive, un mod pour CS:GO qui tente de recréer l'expérience de CS 1.6. A noter qu'ils n'ont pas envoyé les avocats : le mod reste téléchargeable chez ModDB . On attend la réponse officielle de Valve mais voici plusieurs hypothèses sur le pourquoi du comment :