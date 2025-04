Les sorties Steam du moment

Il n'y a pas qu'Oblivion dans la vie. Il est sorti trois tonnes de bons jeux qui méritent votre intérêt. Prenez Clair Obscur: Expedition 33 par exemple. Le premier jeu des français de Sandfall Interactive sort aujourd'hui et il s'est fait bombarder de méga-bonnes notes . On rappelle qu'il s'agit d'un JDR avec des combats au tour par tour comportant une grosse dose de temps réel pour parer/esquiver/contre-attaquer et faire des combos. La DA inspirée par la France de la fin du XIXème siècle est absolument superbe et la config requise semble très modeste. C'est vendu 45 euros sur Steam Cela fait 4 ans que Wadjet Eye Games n'a pas publié de jeu. Cela fait 7 ans queWadjet Eye Games n'a pas développé de jeu. Autant vous dire que les fans attendent au tournant Old Skies, leur nouvelle production. Il est question d'accompagner des touristes qui voyagent dans le temps, un prétexte afin que le jeu se passe à plusieurs époques. Les premiers tests sont plutôt enthousiastes et ça tourne sur une patate. Ou un Steam Deck. 18 euros sur Steam L'industrie du JV en Inde consiste principalement à sous-traiter pour les boîtes européennes et américaines mais les jeux vraiment indiens sont rares. Du coup Detective Dotson fait figure d'exception mais pas uniquement parce qu'il est indien. Sa direction artistique qui mélange 3D pour les décors et 2D "à la Sierra" pour les personnages le fait sortir du lot. On incarne donc l'inspecteur Dotson qui mène l'enquête en interrogeant des suspects, en jouant en criquet et en marchandant sec. Forcément ça danse et ça chante. Là encore ça tourne sur l'ordinateur de grand-mère et les développeurs comptent ajouter plein de choses y compris du co-op. C'est vendu 20 euros sur Steam Sunderfolk est le premier jeu de Secret Door, des anciens de Blizzard. Il s'agit d'un T-RPG qui ne tente pas de révolutionner le genre par ses graphismes ou son gameplay mais plus par ses contrôles. Comme pour un Jackbox, on joue à Sunderfolk via son téléphone ou sa tablette. Tout seul c'est un peu plat mais le jeu prend grandement de l'intérêt à plusieurs. Si le tout est conçu pour que les joueurs soient dans la même pièce, rien ne vous empêche de jouer via Internet : il suffit que l'hôte partage son écran via Remote Play ou Discord. Ca devrait être le jeu parfait pour initier vos gamins aux jeux de rôle. 50 euros sur Steam