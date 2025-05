Hier, via un nouveau patch , pour Outer Wilds , on a appris une nouvelle importante : le studio Mobius Digital bosse sur un nouveau jeu. Outer Wilds étant des meilleurs jeux de la décennie passée, on les attend au tournant. A vrai dire, ça va être tellement dur d'égaler Outer Wilds que le studio aurait presque du disparaitre. Partir sur une note parfaite. Puis recommencer un autre studio. J'entend déjà la musique . Et non je ne pleure. C'est une poussière cosmique dans l'oeil.