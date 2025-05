Nintendo, brevetage et sabotage

Entre deux remakes paresseux et des ressorties à plein tarif de vieux titres, le petit artisan a quand même trouvé du temps à consacrer à sa véritable passion : Les procès et les documents légaux.Le procès à l’encontre de Pocketpair par exemple, continue son petit bonhomme de chemin. A tel point que les créateurs de Palworld se retrouvent contraints de retirer des fonctionnalités de leur jeu, sous prétexte que celles-ci ont été brevetées par Nintendo.La première mécanique concernée est le fait de faire apparaître un familier en lançant un objet (brevet JP7545191B1 ), et la seconde est celle de pouvoir planer en s’accrochant à un familier (brevet JP7528390B2 ). Ces deux mécaniques, si jamais leurs implémentations correspondent aux brevets susmentionnés, sont maintenant la propriété exclusive de Nintendo et de The Pokémon Company, et ce jusqu’en 2041.Peu de dévelopeurs se risqueront donc à les implémenter dans de futurs jeux, sous risque de se faire taper très fort sur les doigts au prétexte de nuire aux intérêts économiques d’une multinationale déjà bien ventrueLa seconde nouvelle de la semaine, c’est la mise à jour du CLUF des comptes Nintendo, avec l’ajout d’une disposition octroyant à Big N le droit de saboter votre matériel à distance :«Vous reconnaissez que si vous ne vous conformez pas aux restrictions précédentes, Nintendo peut rendre les Services de Compte Nintendo et/ouen tout ou en partie.»Pour le moment, cette disposition n’apparaît que dans la version états-unienne du contrat, mais nul doute que si un dispositif technique permettant le sabotage à distance d'une Switch 2 existe, il ne sera pas limité à la production dédiée aux États-Unis.