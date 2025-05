Marvel 1943: Rise of Hydra bascule en 2026

Il semblerait que la production de Marvel 1943: Rise of Hydra soit plus compliquée que prévue. Souvenez-vous, Skydance Game avait annoncé ce projet en septembre 2022 lors d’un Disney & Marvel Games Showcase, puis l’a réellement présenté en mars 2024 avec une première bande-annonce, un nom et même une année de sortie, 2025.Bon, et bien en fait, pas du tout. Et c’est presque normal, puisqu’avec aucune image du jeu, et encore moins une vidéo de gameplay, Skydance Game s’est décidé à repousser cette de sortie à un vague 2026. Franchement, on est pas trop surpris.Reste que la proposition de base est toujours aussi cool, à savoir une histoire se déroulant lors de la seconde guerre mondiale avec Captain America, mais aussi Azzuri, le Black Panther de l'époque, ou encore Gabriel Jones (un GI membre des Howling Commandos) et Nanali (une espionne wakandienne), dirigée par Amy Hennig, ex-directrice créative chez Naughty Dog, le tout développé avec l'Unreal Engine 5.Mais il manque encore de beaucoup trop d'éléments pour rentrer dans le train de la hype, comme juste son style de jeu. Est-ce que ce sera un Uncharted like tout en solo ? Ou alors un foutu GaaS jouable à 4 avec des pass de saisons ? Aucune idée.