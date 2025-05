GTA VI : la deuxième bande-annonce

Histoire que les fans ne suicident pas après l'annonce du report du jeu en 2026, Rockstar Games a publié la deuxième bande-annonce de GTA VI. Comme toujours avec Rockstar, c'est un mélange de cinématiques et de plus ou moins gameplay. Elle est centrée sur Jason, deuxième protagoniste jouable du jeu et deuxième moitié du couple Jason-Lucia. Tous deux sont des truands à la petite semaine qui rêvent d'une vie meilleure et qui vont basculer dans le grand banditisme pour y arriver.On découvre aussi plein de personnages secondaires comme Cal Hampton qui ressemble vachement à Matthew James Matheson, alias Neil Fak dans la série The Bear. Le tout semble assez classique mais est super bien emballé. C'est le premier GTA sans Dan Houser à l'écriture et sans Leslie Peter Benzies à la production. Il va falloir attendre pour voir le résultat voir encore plus longtemps si vous le voulez sur PC>