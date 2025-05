[maj] Stellar Leak PC

Repoussé pour mieux briller, le portage PC de Stellar Blade semble avoir mérité le temps qui y a été investi. En effet, une vidéo tombée hier sur le PSN avant d'être rapidement retirée (ah ces stagiaires !) mais pas assez vite pour ne pas se retrouver sur X , détaille la liste des améliorations dont vont bénéficier les PCistes.Au menu : 25 nouvelles tenues, un nouveau boss, des textures haute résolution, le support du DLSS4, du FSR3 et du multiple framegen, un framerate débridé (vous l'avez ?), le support des écrans ultrawide, des manettes DualSense et, pour nos amis asiatiques, un doublage en chinois et en coréen. Pas mal quand même. Dernier détail important, on y apprend aussi sa date de sortie exacte : le 11 juin 2025.maj du 15/05/25 : Playstation.Blog et Steam nous apprennent plusieurs détails supplémentaires dont deux importants : les ajouts de cette version seront aussi disponibles gratuitement pour les joueurs PS5 et le jeu sort à 69.99€ ou 89.99€ avec des bonus !