Nintendo améliore ses jeux pour la Switch 2

51 Worldwide Classics – support du GameShare jusqu'à 4 joueur pour 34 des jeux

ARMS – meileure résolution, meilleur framerate et support du HDR

Big Brain Academy: Brain vs. Brain – support du GameShare jusqu'à 4 joueurs pour le Party Mode

Captain Toad: Treasure Tracker – meileure résolution, HDR et support du GameShare permettant de jouer à 2 en co-op

Game Builder Garage – meilleure résolution et support du mode souris des Joy-Cons 2

New Super Mario Bros. U Deluxe – meileure résolution

Pokémon Scarlet/Violet – meileure résolution et meilleur framerate

Super Mario 3D World + Bowser's Fury – meileure résolution, meilleur framerate, support du HDR et support du GameShare jusqu'à 4 joueurs pourSuper Mario 3D World et 2 joueurs pour Bowser's Fury

Super Mario Odyssey – meileure résolution, support du HDR et support du GameShare permettant de jouer à 2 en co-op

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – meileure résolution et support du HDR

The Legend of Zelda: Link's Awakening – meileure résolution et support du HDR

Nintendo essaye de vendre des mises à jour de certains de ses jeux comme Tears Of The Kingdom pour la Switch 2 mais d'autres jeux recevront des mises à jour gratuites qui améliore les graphismes et/ou ajoutent le support du GameShare. On rappelle que cette fonctionnalité permet à un joueur de partager son jeu avec des potes afin de jouer ensemble même s'ils ne l'ont pas acheté. C'est l'équivalent du Remote Play Together de Steam et ça rappelle le bon temps de la DS.En multi local, une Switch 2 peut partager son jeu avec une Switch 1 mais via Internet, c'est uniquement de Switch 2 à Switch 2. Voici la liste des jeux qui recevront les mises à jour. Elles seront toutes disponibles le jour de la sortie de la Switch 2, le 5 juin.On espère pour ces deux derniers que la puissance de la Switch 2 permettra au framerate d'arrêter de faire du yo-yo.