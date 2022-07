Ex-Zodiac sort le 21 juillet

On était un peu passés à côté de l'annonce avec toutes ces pseudo-conférences du non-E3 bourrées d'indés qui se ressemblent tous, mais l'excellent petit Starfox -like de Ben Hickling s'apprête à sortir sur Steam le 21 juillet prochain. J'avais pu l'essayer (très) rapidement à l'EGX 2019 et le jeu promettait beaucoup, avec sa maniabilité au poil à 60fps et son look lowpoly ravageur. Comme quoi, nul besoin de claquer son PEL pour espérer voir ressortir une gloire du passé, il suffit d'être patient...