F-Zero : un fan passe à l'action

Vous pensez peut-être que notre Frostis national est un Nintendork accompli mais il est encore du niveau de certains fans. Afin de pouvoir assister à l'assemblée générale de Nintendo , un fan japonais a acheté 100 actions de Nintendo quand le cours était à 56 430 yens. Le tout lui a donc coûté dans les 40 000 euros.Non seulement il a pu y assister mais il a même pu poser une question, LA question qu'on se pose tous : est-ce que la boite compte ressortir des cartons des licences favorites des fans et particulièrement F-Zero ? Shuntaro Furukawa, le president de Nintendo, a répondu qu'il est difficile de développer des suites et des remakes pour tous les jeux que les gens demandent. Shinya Takahashi, managing executive officer, a proposé une réponse plus optimiste en expliquant que Nintendo pense toujours à ce que les joueurs pourraient apprécier et a donné l'exemple du remake de Famicom Detective Club.Pour revenir au fan en question, ce n'est pas de l'argent perdu vu qu'il peut revendre les actions en question et même faire une petite culbute vu que le cours flirtait les 60 000 yens en début de semaine. Accesoirement, c'est maintenant une putain de légende. Salutations, camarade.